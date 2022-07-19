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İngiltere'de aşırı sıcaklar pisti eritti: Uçuşlar askıya alındı

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İngiltere’de etkili olan aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlerie zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden oldu.

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İngiltere'de aşırı sıcaklar pisti eritti: Uçuşlar askıya alındı

BBC’nin haberine göre, yetkililerden yapılan açıklamada, sıcakların neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtildi.

Güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede bu hafta 40 santigrat dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklarla İngiltere’nin en sıcak gününün yaşanabileceği ifade edilmişti.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceğini ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceğini dikkate alarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapmış

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