İngilizlerden 10 maddede kabus senaryosu

The Economist, 2023'te yaşanması muhtemel olayları ve yakından izlenecek 10 kritik gelişmeyi sıraladı. The Economist'e göre, 2023'te ekonomik sorunlar ve jeopolitik gerilimler dünyanın ana gündemi olmaya devam edecek.

Londra merkezli ünlü haftalık haber, uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisi The Economist’in 2023’e ilişkin öngörülerinde gelecek yıl yaşanması muhtemel ekonomik sorunlar ön plana çıktı.

Her yıl geleceğe ilişkin yaptığı analiz, tahmin ve spekülasyonlarla ön plana çıkan dergi bu yıl da 2023’e ilişkin tahminlerini yayımladı. ‘Önümüzdeki Dünya 2023’ sayısının editörü Tom Standage önümüzdeki yıl yakından izlenecek on trendi kaleme aldı.

İşte gelecek yıl piyasaların, yatırımcıların ve tüketicilerin yakından izleyeceği 10 gelişme:

1- TÜM GÖZLER UKRAYNA’DA

Enerji fiyatları, enflasyon, yüksek faizler, ekonomik büyüme ve gıda kıtlığı Ukrayna’daki çatışmanın önümüzdeki aylarda nasıl sonuçlanacağına bağlı. Ukrayna’nın hızlı ilerlemesi Vladimir Putin’i tehdit edebilir ancak işin çıkmaza girmesi en olası sonuç gibi görünüyor.

2- RESESYON KAPIDA

Merkez bankaları, yüksek enerji fiyatlarıyla körüklenen enflasyonu bastırmak için faizleri yükselttikçe büyük ekonomiler resesyona girecek. Amerika’nın durgunluğu nispeten hafif, Avrupa’nınki daha acımasız olacak. Güçlü dolar, halihazırda artan gıda fiyatlarının vurduğu yoksul ülkelere zarar verdiğinden acı küresel olarak hissedilecek.

3- İKLİM KONUSUNDA UMUT IŞIĞI

Ülkeler enerji kaynaklarını güvence altına almak için acele ederken kirli fosil yakıtlara geri dönmeye başladı. Ancak savaş, orta vadede hidrokarbonlara daha güvenli bir alternatif olan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hızlandıracak. Rüzgâr ve güneş kadar, nükleer ve hidrojen de çok fayda sağlayacak.

4- ÇİN’İN ZİRVESİ?

Nisan ayında Hindistan’ın nüfusu yaklaşık 1.43 milyarla Çin’in nüfusunu geçecek. Çin’in nüfusu düşüşte ve ekonomisi ters rüzgarlarla karşı karşıyayken Çin’in dünyanın en büyük ekonomisi olup olmayacağına dair tartışmalar devam ediyor. Daha yavaş bir büyüme, Çin ekonomisinin asla Amerika’yı geçemeyeceği anlamına gelebilir.

5- BÖLÜNMÜŞ AMERİKA

ABD’de cumhuriyetçiler ara seçimlerde beklenenden daha kötü performans gösterse de kürtaj ve silahlanma gibi bir dizi çekişmeli Yüksek Mahkeme kararından sonra sosyal ve kültürel ayrımlar genişlemeye devam ediyor. Donald Trump’ın 2024 başkanlık yarışına resmen girmesi bu yangını körükleyecek.

6- SICAK NOKTALAR

Rusya Ukrayna’daki savaşa odaklandığı için başka yerlerde çatışma riskini artıyor. Rusya’nın dikkati dağılmışken arka bahçesinde çatışmalar çıkıyor. Çin, Tayvan konusunda harekete geçmek için daha iyi bir zaman olmayacağını düşünebilir.

Himalayalar’da Hindistan-Çin gerilimi artabilir. Ayrıca Economist’in tahminlerine göre, 2023’te Ege’de Türkiye-Yunanistan gerilimi sonrası Türkiye’nin bir müdahalesi söz konusu olabilir.

7- DEĞİŞEN İTTİFAKLAR

Jeopolitik gelişmelerin ortasında ittifaklar da sorunlara yanıt üretmeye çalışıyor. Ukrayna’daki savaşla canlanan NATO iki yeni üyeyi ağırlayacak. Ayrıca Suudi Arabistan Abraham Anlaşmaları’na katılabilir.

Önemi artan diğer gruplar arasında Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad- ABD, Avustralya, Hindistan, Japonya) ve AUKUS (Avustralya, İngiltere, ABD) ve I2U2 (Hindistan, İsrail, BAE ve ABD) yer alacak.

8- İNTİKAM TURİZMİ

Gezginler karantina sonrası “intikam” turizmine yöneldikçe, turizm harcamaları 2019’daki 1,4 trilyon dolarlık seviyesine neredeyse geri dönecek ancak bunun tek nedeni enflasyonun fiyatları yukarı çekmesi.

1,6 milyar olan uluslararası turist sayısı 2019’da hala salgın öncesi seviye olan 1,8 milyarın altında olacak. Firmalar maliyetleri düşürdükçe iş seyahatleri zayıf kalmaya devam edecek.

9- METAVERSE

Sanal dünyalarda çalışma ve eğlenme fikri video oyunlarının ötesine geçecek mi? 2023’te Apple ilk ürünlerini piyasaya sürerken Meta’nın da stratejisini değiştirip değiştirmemeye karar vermesi bize cevap sağlayacak. Bu arada parolaların yerini alacak Passkeys teknolojisinin de yükselmesi de bekleniyor.

10- YENİ YIL, YENİ KAVRAMLAR

Passkeys kavramını hiç duymadınız mı? 2023’te bunun gibi pek çok yeni kelime hayatımıza girecek. Yapılaşma karşıtlığı anlamına gelen ‘Nimby’, konut arzının artırılmasını destekleyenleri tanımlayan ‘Yimby’ gibi pek çok kavramı 2023’te duyacağız. Kriptografi ve synfuel (sentetik yakıt) gibi kavramlara da yakında aşina olmamız muhtemel.