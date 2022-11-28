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Kuyruklu bebek Tıp Dünyasını şok etti

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Meksika, tıp dünyasını şoke eden bir olayla gündem oldu. Bir kız bebek yaklaşık 6 santimetre uzunluğunda bir kuyrukla dünyaya geldi.

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Kuyruklu bebek Tıp Dünyasını şok etti

 

 

 Meksika’da bir kız bebek yaklaşık 5,7 santimetre uzunluğunda bir kuyrukla dünyaya geldi. Tıpta son derece nadir görülen olay doktorları şoke etti.

Bebeğin son derece sağlıklı ve 20’li yaşlarında olduğu belirtilen ebeveynlere sahip olduğu açıklanırken, kuyruğun neden oluştuğuyla ilgili net bir bilgi paylaşılmadı. Olay uluslararası basında gündem olurken, bugüne kadar dünyada yalnızca 50 kişide benzer bir sorunla karşılaşıldığı ifade edilirken, bu doğum ‘son derece nadir görülen bir vaka’ olarak nitelendirildi.

Bebeğin ameliyat anından görüntüler paylaşıldı

ScienceDirect isimli bilim ve sağlık sitesinde yer alan habere göre, hamilelik sırasında annenin sürekli gözlemlendiği ve bebeğinde bir anormallik olmadığı kaydedildi. Genç kadının hamilelik sırasında radyasyon gibi olumsuz çevresel faktörlere maruz kalmadığı son derece sağlıklı bir süreç geçirildiği aktarıldı.

Bebeğin doğumundan iki ay sonra ameliyat olduğu ve tıbbi komplikasyon yaşamadan kuyruğunun alındığı açıklandı. Bebekte çıkarılan kuyruğun 5,7 santimetre uzunluğunda ve 5 milimetre genişliğinde olduğu belirtildi.

Meksika basını, bebeğin sağlığının yerinde olduğunu ve ameliyattan sonra taburcu edildiğini yazdı. Ancak kuyruk oluşumuna neyin neden olduğunun bilinmediği aktarıldı.

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