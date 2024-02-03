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İki yaşındaki çocuk Everest’te

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İki yaşındaki çocuk Everest’te
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Carter Dallas adlı 2 yaşındaki İskoç çocuk, dünyanın en yüksek dağı olan 8.849 metrelik Everest’in ana kampına ulaşan en genç kişi oldu
Çocuğun ailesiyle birlikte Everest’te 5.363 metre yükseğe çıktığı bildirildi. Babası Ross’un sırtında, annesi Jade’in desteğiyle tırmanışı tamamlayan Carter, Asya gezilerinde ezan sesini de çok sevmiş.
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