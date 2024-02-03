Gangsterlerin çaldığı tablo 54 yıl sonra bulundu

Gangsterlerin çaldığı 18. yüzyıldan kalma İngiliz tablosu, 54 yıl sonra bulundu

John Opie’nin 40 inç x 50 inç (102 cm x 127 cm) boyutundaki tablosu – “Okul Öğretmeni” başlıklı – Londra’daki Tate Britain sanat galerisinde bulunan benzer bir eserin kardeş tablosu olarak değerlendirilen tablo bulundu.

Yetkililer, parçanın eski bir New Jersey milletvekilinin yardımıyla çalındığına, daha sonra güney Utah şehri St. George’a ulaşmadan önce yıllar boyunca organize suç üyeleri arasında aktarıldığına inanıyor. FBI, Utah’lı bir adamın 1989 yılında Florida’da Gambino ailesiyle bağlantılı hüküm giymiş bir gangster olan Joseph Covello Sr.’den bir ev satın aldığını ve tablonun da satışa dahil edildiğini söyledi.

FBI, alıcı 2020 yılında öldüğünde, mülkünü tasfiye etmek isteyen bir Utah muhasebe firmasının tablo için değerleme talebinde bulunduğunu ve bunun muhtemelen çalıntı parça olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Tarihi yaklaşık 1784 yılına ait olan tablo, kimin sahibi olduğu belirleninceye kadar kurum tarafından muhafaza edildi ​​ve 11 Ocak’ta tablonun asıl sahibi Dr. Earl’ün oğlu, Newarklı Dr. Francis Wood (96)’ya iade edildi. FBI, onu 1930’larda satın alan Wood’un olduğunu söyledi.

Dava üzerinde çalışan FBI Özel Ajanı Gary France, “Bu sanat eserinin ne büyük bir geçmişi var. İlk boyandığında tüm Birleşik Krallık’ı dolaştı ve Birleşik Krallık’ta pek çok aileye ait oldu. Daha sonra yurt dışına Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve Büyük Buhran sırasında satıldı ve ardından mafya tarafından çalındı ​​ve FBI tarafından kurtarıldı. onlarca yıl sonra. Oldukça şaşırtıcı.” dedi.



