banner411
banner69
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
2 0
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
9 0
 
Kartal finale kondu
Kartal finale kondu
42 0
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
28 0
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
289 0
Cinayet mi? hak mı?
Cinayet mi? hak mı?
27 0
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
121 0
banner460

Hindistan'da vaka sayısında ürküten yükseliş

banner27

Dünya genelinde artan corona virüs vakalarının en çok etkilediği yerlerden birisi de Hindistan oldu. Hindistan'da günlük corona vakası sayısı ilk kez 50 binin üzerine çıktı.

Hindistan'da vaka sayısında ürküten yükseliş

 

 
Dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra en fazla vakanın görüldüğü yer olan Hindistan'da vakalar hızla artıyor. Hindistan'da son 24 saatte 52 bin 123 vaka kayıtlara geçerken, ilk kez 50 bin sınırı da aşılmış oldu.
Hindistan'da vaka sayısında ürküten yükseliş - 2
1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 775'e yükseldi.
 
Hindistan'da vaka sayısında ürküten yükseliş - 3
Öte yandan Hindistan'da toplam vaka sayısı da 1.6 milyona ulaştı. Ülkede şimdiye kadar 35 bin kişi corona nedeniyle hayatını kaybetti.
Hindistan'da vaka sayısında ürküten yükseliş - 4

KIRSAL BÖLGELER DAHA TEHLİKELİ

Hindistan'da artan vakaların ağırlıklı olarak kırsal bölgelerdeki durumdan kaynaklandığı düşünülüyor.
Hindistan'da vaka sayısında ürküten yükseliş - 5
İlk zamanlar sert karantina tedbirleri uygulayan Hindistan daha sonra ulaşım ve ticaretin önündeki kısıtlamaları kaldırmış ve ülke içerisinde ciddi bir hareketlilik meydana gelmişti.
Hindistan'da vaka sayısında ürküten yükseliş - 6
Yeni Delhi ve Mumbai gibi büyük şehirlerde vaka sayıları azalırken, sağlık sisteminin yetersiz olduğu kırsal bölgeler ise vakalardaki artışı besliyor.
Hindistan'da vaka sayısında ürküten yükseliş - 7
Hindistan ilk vakalarla beraber neredeyse 3 ay boyunca tam bir kapatma uygulamış, ancak bu durum küçük işletmeler başta olmak üzere ekonomiye büyük zarar vermişti. Bu nedenle ülkedeki kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırıldı.
Hindistan'da vaka sayısında ürküten yükseliş - 8
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.