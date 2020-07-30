Hindistan'da vaka sayısında ürküten yükseliş

Dünya genelinde artan corona virüs vakalarının en çok etkilediği yerlerden birisi de Hindistan oldu. Hindistan'da günlük corona vakası sayısı ilk kez 50 binin üzerine çıktı.

KIRSAL BÖLGELER DAHA TEHLİKELİ

Dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra en fazla vakanın görüldüğü yer olan Hindistan'da vakalar hızla artıyor. Hindistan'da son 24 saatte 52 bin 123 vaka kayıtlara geçerken, ilk kez 50 bin sınırı da aşılmış oldu.1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 775'e yükseldi.Öte yandan Hindistan'da toplam vaka sayısı da 1.6 milyona ulaştı. Ülkede şimdiye kadar 35 bin kişi corona nedeniyle hayatını kaybetti.Hindistan'da artan vakaların ağırlıklı olarak kırsal bölgelerdeki durumdan kaynaklandığı düşünülüyor.İlk zamanlar sert karantina tedbirleri uygulayan Hindistan daha sonra ulaşım ve ticaretin önündeki kısıtlamaları kaldırmış ve ülke içerisinde ciddi bir hareketlilik meydana gelmişti.Yeni Delhi ve Mumbai gibi büyük şehirlerde vaka sayıları azalırken, sağlık sisteminin yetersiz olduğu kırsal bölgeler ise vakalardaki artışı besliyor.Hindistan ilk vakalarla beraber neredeyse 3 ay boyunca tam bir kapatma uygulamış, ancak bu durum küçük işletmeler başta olmak üzere ekonomiye büyük zarar vermişti. Bu nedenle ülkedeki kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırıldı.