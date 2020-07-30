Kaygısız yuvaya döndü

Küçük Kaymaklı alt yapısından yetiştikten sonra serbest transfer hakkını kullanarak Gençlik Gücü'ne transfer olan Mehmet Kaygısız yeniden yetiştiği kulübe döndü.
Mehmet Kaygısız az önce Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attığı imza ile kiralık olarak yeşil siyahlılara transfer oldu.
Gelecek sezon bonservisi ile takım kadrosunda yer alacak olan Mehmet Kaygısız'ın imza töreninde başkan Akay Aşina ile yönetici Volkan Emirkanı da yer aldı.
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