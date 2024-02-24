banner913
banner932
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
10 0
Bugün Berat Kandili
Bugün Berat Kandili
14 0
 
Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
17 0
Kemal Saraçoğlu Vakfı 2023 faaliyetleri ve harcamalarını açıkladı
Kemal Saraçoğlu Vakfı 2023 faaliyetleri ve harcamalarını açıkladı
15 0
“Azerbaycan’la ilişkiler geliştirilecek”
“Azerbaycan’la ilişkiler geliştirilecek”
20 0
Dürüst çiftine tutuklama şoku
Dürüst çiftine tutuklama şoku
74 0
Sister Firdevs’i kaybettik
Sister Firdevs’i kaybettik
39 0
banner1012

Uzun Covid'in gizemi çözülüyor

İngiltere'de yapılan araştırmada 55 uzun covid hastasının incelenmesi sonucunda Covid-19'un vücuttaki akyuvarların, interferon gama proteinin üretimini tetiklediğini ortaya koydu.

banner974
Uzun Covid'in gizemi çözülüyor
banner971

İngiltere'deki araştırmacılar, 55 uzun covid hastasını inceledi. Hastalarda İnterferon Gama protein seviyelerinin yüksek seyrettiği görüldü.

Araştırmacılar çalışmada COVID-19'un vücuttaki akyuvarların, interferon gama proteininin üretimini tetiklediğini buldu

Uzun Covid'in gizemi çözülüyor - 2

2 YIL SÜREBİLİYOR

Covid'e yakalandıktan birkaç hafta sonra iyileşen hastalarda interferon gama proteini miktarı, enfeksiyon öncesi seviyelere düşüyor.

Ancak uzun covid hastalarında bu seviye 12 hafta ve hatta 2 yılın ardından bir normal seviyelerin üzerinde seyrediyor

Uzun Covid'in gizemi çözülüyor - 3

İngiltere'deki Addenbrooke Hastanesi'nde yapılan bu çalışma uzun covid'e yönelik yeni tedaviler için yol gösterici olabilir

Uzmanlar bu çalışmanın uzun covid'in işleyişini anlamaya yönelik önemli bir araştırma olduğunu söylüyor

Uzun Covid'in gizemi çözülüyor - 4

VÜCUT ALARM DURUMUNA GEÇİYOR

Uzun Covid'e yakalananlarda bağışıklık sisteminin covid sonrası normal seviyelere yeniden dönmediği ve vücudun kendini tehdit altındaymış gibi bir alarm durumunda tuttuğu belirtiliyor.

Uzun covid hastalarında, kronik yorgunluk, ateş, kas ve eklem ağrıları gibi semptomlar görülüyor

Uzun Covid'in gizemi çözülüyor - 5

65 MİLYON KİŞİ MÜCADELE EDİYOR

Uzmanlar interferon gama yüksekliğiyle uzun covid ilişkisiyle ilgili daha geniş çaplı bilimsel çalışmaların yapılması gerektiğini söylüyor

BM verilerine göre dünyada en az 65 milyon kişi halen uzun covid ile mücadele ediyor

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.