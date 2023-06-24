Havaalanında “Robot Polis” dönemi başladı

Singapur, Changi havaalanında robot polisler devriye atıyor. Her biri yaklaşık 1,7 metre boyunda olan robotlar, bir olay sırasında diğer polis ekiplerini bölgeye çağırabiliyor ve çevredekileri uyarabiliyor

Singapur, Changi havaalanında robot polisler devriye atıyor. Her biri yaklaşık 1,7 metre boyunda olan robotlar, bir olay sırasında diğer polis ekiplerini bölgeye çağırabiliyor ve çevredekileri uyarabiliyor. Ayrıca üzerlerinde bulunan 360 derece döner kamerayı 2,3 metre yüksekliğe kadar ulaştırabiliyor. Böylelikle çok daha detaylı görüntüler elde ediyor.

Kameralar, sensörler, hoparlörler, gösterge paneli, flaş ve siren ile donatılan bu robotlar, otonom devriye yeteneğine sahip ve polisin halkla doğrudan iletişim kurmasını sağlıyor.

Singapur Polis Kuvvetleri tarafından perşembe günü yapılan açıklamada robotlardan ikisinin Nisan ayından bu yana devriye operasyonlarının bir parçası olarak Changi Havaalanı 4. Terminal’de konuşlandırıldığını ve burada görev yaptıklarını söyledi.

Polis Müfettişi Lim Ke Wei, “Bu devriye robotları, görevli polislerimizin yanında özerk bir şekilde çalışarak hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlıyor” dedi.

Ayrıca müfettiş, “Robot teknolojisinin entegrasyonu, görevlilerimizin operasyonel verimliliğini ve yeteneklerini geliştirerek görevlerinde daha etkili olmalarını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Changi Airport Group, 2021’de peyzaj işlerini halletmek için robotik çim biçme makinelerini kullanıma sunarken, Changi Havaalanı’nda güvenlik hizmetleri sağlayan Certis şirketi, 2019’da park cezası yazamasa da devriye gezebilen bir robot trafik polisini denemişti.

