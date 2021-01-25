Hava felaketleri 20 yılda yaklaşık yarım milyon can aldı

'ORTALAMA 1 SANTİGRAT DERECE ARTTI'

Dr. Sarah Perkins-Kirkpatrick, "Bütün bunlara küresel ısının ortalama olarak 1 santigrat derece yükselmesi sebep oldu. Bu da ortalama iklim koşulları ile aşırı doğa olayları arasındaki çok hassas ilintiyi iyice gözler önüne seriyor. Sonuçta iklim değişikliğinin etkisi kendisini ortalamalar değil tek tek felaketlerle hissettirecek. Ne yazık ki küresel ısı yükseldikçe bizi 2020 gibi ve daha da beter yıllar bekliyor" demişti.