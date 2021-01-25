Esentepe'de koronavirüs alarmı

Girne bölgesinde Alsancak ve Lapta’nın ardından Esentepe bölgesinde de pozitif vaka artışı bölgede endişe yarattı. Esentepe bölgesinde bugün 6 pozitif vaka daha tespit edildiği bildirildi.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan BRT'de Manşet + programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Cemal Erdoğan bölgedeki durumu aktararak "Dün 1'di bugün 6" diyerek Esentepe'de bütün kahvehanelerin kapatıldığını aktardı"

Sağlık Bakanlığı ile temasa geçilerek Covid testlerinin yoğunlaştırılacağını aktaran Erdoğan "artık restorantları da kapatmamız gerekecek" dedi.

Haberler ürkütücü, köy yeri olduğu için herkesin herkesle teması var diye değerlendiren Erdoğan "zor bir süreç bekliyor ve belki de bugün toplanacak olan Bakanlar Kurulu ile Alsancak'ta uygulanan kurallar Esentepe için de uygulanır" dedi.