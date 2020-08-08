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Harabelerin ortasındaki Lübnan halkı

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Lübnan’ın başkentinde 4 Ağustos tarihinde gerçekleşen 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yerle bir olan Beyrut Limanı'nda çevresinde yaşayan halk yaralarını sarmaya çalışıyor.

Harabelerin ortasındaki Lübnan halkı

Binlerce kişi evsiz

 240 kilometre ötedeki KKTC’de bile hissedilen patlama nedeniyle binlerce kişi evsiz kaldı.

Harabelerin ortasındaki Lübnan halkı: Binlerce kişi evsiz - 1

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ın en önemli ithalat üssü olan ve temel gıda maddeleri için büyük bir ambar görevi gören Beyrut Limanı'ndan geriye enkaz yığınları kaldı.

Harabelerin ortasındaki Lübnan halkı: Binlerce kişi evsiz - 11

Başkentin can damarı olan ışıltılı liman adeta hayalet bir şehri andırıyor.


Harabelerin ortasındaki Lübnan halkı: Binlerce kişi evsiz - 2

Patlamanın olduğu noktada açılan krater, yerle bir olan binalardan geriye kalan molozlar, demir yığınları, kullanılamaz hale gelen yüzlerce araç ile iş makineleri yaşanan facianın boyutlarını gözler önüne seriyor.


Harabelerin ortasındaki Lübnan halkı: Binlerce kişi evsiz - 3

Ekonomik krizle boğuşan ülkenin en önemli ithalat üssü olan ve patlamadan önce temel gıda maddelerinden ilaca kadar her türden yaşamsal ürüne erişim sağlanan limanda şimdi bir taraftan arama kurtarma faaliyetleri sürerken bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor.


Harabelerin ortasındaki Lübnan halkı: Binlerce kişi evsiz - 4

Ancak yıkımın boyutları o kadar büyük ki sadece enkazın kaldırılmasının bile uzun bir zaman alacağı tahmin ediliyor.


Harabelerin ortasındaki Lübnan halkı: Binlerce kişi evsiz - 5

AFP Haber Ajansı kentteki evlerde gelen hasarın boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar paylaştı. Binlerce kişinin evsiz kaldığı Beyrut’ta halk çaresiz bir durumda...


Harabelerin ortasındaki Lübnan halkı: Binlerce kişi evsiz - 6

LÜBNANLILAR YARALARINI SARMAYA ÇALIŞIYOR

 Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.


Harabelerin ortasındaki Lübnan halkı: Binlerce kişi evsiz - 7

Başkent Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllülerin yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.


Harabelerin ortasındaki Lübnan halkı: Binlerce kişi evsiz - 8

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.


Harabelerin ortasındaki Lübnan halkı: Binlerce kişi evsiz - 9
Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.
 

Harabelerin ortasındaki Lübnan halkı: Binlerce kişi evsiz - 12
 
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