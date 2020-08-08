Hindistan'da uçak kazası:

Hindistan'da 191 yolcuyu taşıyan uçak sert iniş yaptı. İniş sırasında pistin dışına çıkan uçak ikiye bölündü. 17 kişi hayatını kaybetti, 123 kişi yaralandı

17 kişi hayatını kaybetti, 123 kişi yaralandı

Corona virüs nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak için uçak seferi düzenlendi. Ancak uçak iniş sırasında pistten çıktı, ikiye bölündü.



Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kaza, Hindistan'ın güneyindeki Calicut kentinde meydana geldi.



Air India Express şirketine ait uçak, mürettebatın da aralarında bulunduğu 190 kişiyi taşıyordu.



Uçak, coronavirüs salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalan Hindistan vatandaşlarını geri getirmek için Dubai'den yola çıktı.



Hindistan'daki havalimanına inişi sırasında pistten çıktı.



Ardından da pistin yanındaki yaklaşık 10 metrelik vadiye düştü.