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Güney Kore’de ilk defa ikiz panda dünyaya geldi

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Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Samsung Everland hayvanat bahçesinde ikiz dişi panda dünyaya geldi

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Güney Kore’de ilk defa ikiz panda dünyaya geldi
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Hayvanat bahçesinden yapılan yazılı açıklamada, “Ai Bao” isimli dişi panda ve “Le Bao” isimli erkek pandanın ikiz yavruları olduğu belirtildi.
Güney Kore’de ilk defa ikiz panda dünyaya geldiğine işaret edilen açıklamada, anne panda ile ve yavruların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.
Açıklamada, yavruların hayvanat bahçesinde “görücüye sunulmadan önce” sağlık durumu ve gelişimlerinin takip edileceği aktarıldı.
Güney Kore'deki panda sayısı 5'e yükseldi
Yeni doğan yavrular ile Güney Kore'deki panda sayısı 5'e yükseldi.
Pandaları koruma ve nesillerini tükenmekten kurtarma çabaları olumlu sonuçlanıyor.
Nüfusu 1000’in altına düşen pandaların sayısı yıllardır devam eden koruma ve kurtarma çabaları sonucu 1800’e yükseldi.
Doğal ortamda yaşam süresi yalnızca 15 yıl olan pandalar, koruma altında yaklaşık 38 yaşına kadar yaşayabiliyor.
 
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