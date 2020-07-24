Güney Kore’de dev panda dişi bir yavru doğurdu

Güney Kore'de ilk kez dev bir panda doğum yaptı. Dişi yavrunun dış dünyayla uyum sağlamasının 5-6 ay kadar süreceği belirtildi.



4 yıl önce Çin’den kiralanan Ai Bao adlı dev panda, 197 gram ağırlığında dişi bir yavru dünyaya getirdi. Güney kore’nin en büyük tema parkı Everland’de doğum yapan 7 yaşındaki anne panda ve yavrusunun durumlarının iyi olduğu bildirildi. Reuters Yavru pandanın bağışıklık sistemi gelişene kadar halka gösterilmeyeceğini söyleyen tema parkı, bebek pandanın fotoğraflarını yayınladı. Yavru pandanın dış dünyaya uyum sağlaması yaklaşık 5-6 ay sürecek.

Ai Bao adlı anne panda, 8 yaşındaki erkek Le Bao ile mart ayında çiftleştirilmişti.

Reuters