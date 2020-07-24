Dolar düşünüyor, Dolar planlıyor, Dolar hayal ediyor, ve Dolar kabusu görüyor!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Küresel mali piyasalar, dünkü günün de ‘dolar zayıflığının’ üzerine yıkarak coşkulu bir şekilde tamamladı. Piyasaların temel argümanı hakikaten: Zayıf dolar.
- Hal böyle olunca, dolar değer kaybederken, hemen hemen tüm finansal varlık sınıfları da değer kazanıyor. Tutun hisse senetlerinden, kripto paralara, oradan da kıymetli madenlere.
- Hatırlanacağı üzere, ekonomik aktivite çökmesin, kredi kanalları tıkanmasın diye, devletler, merkez bankaları can siperane bir şekilde tüm dünyayı çok düşük faiz (hatta negatif) ile paraya boğdu.
- Kulaklardan fışkıran likiditeye paralel ilk temel hareketlenme hisse senedi piyasalarında gerçekleşti. Akabinde, roketin yakıtı azalınca, piyasalar kıymetli madenlere yöneldi. Dün altının ons fiyatı 1,900 dolar seviyesine kadar yürüdü. 2011 zirvesine (1,920 usd/ons) bir adım uzaktayız. Yukarıda 1,910 ve 1,980 seviyeleri teknik olarak görülüyor (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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