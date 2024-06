Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 8. Toplantısı’nda konuştu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 8. Toplantısı’na katıldı.





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olduğu toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’da bulunmaktan büyük onur duyduklarını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Çavuşoğlu, daveti için Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev’e ve tüm yetkililere teşekkürlerini sunarken, toplantının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan Genel Sekreter Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryası’nı tebrik etti.

-“Karabağ’da elde edilen zafer, KKTC için de büyük bir zaferdir”

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğindeki Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını yeniden kazanmasını yürekten kutlayan Çavuşoğlu, Karabağ’da elde edilen zaferin KKTC için de büyük bir zafer olduğuna vurgu yaptı.

KKTC’nin eğitim sistemi hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini belirterek, KKTC’nin yükseköğrenim sektöründe her yıl artan yerli ve yabancı öğrenci sayısı ile Akdeniz’de kaliteli eğitim sunan ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

-145 ülkeden öğrenci, 65 ülkeden akademisyen, 20’den fazla üniversite…

145 ülkeden öğrencisi ve 65 ülkeden akademisyeni olan yirmiden fazla üniversiteye ev sahipliği yapan KKTC'de, Türk devletlerinden ve dünyanın birçok farklı ülkesinden öğrenci kabul edildiğini belirten Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Üniversiteler Birliği, Uluslararası Üniversiteler Birliği ve İslam Üniversiteleri Federasyonu gibi uluslararası kuruluşlara üye olan üniversiteleriyle, Kuzey Kıbrıs'ı bir eğitim adası yapma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Türk devletlerinden daha fazla öğrencinin KKTC’yi tercih etmesi için fuarlar düzenlemeyi planladıklarını ve Türk devletlerinin eğitim bakanlarından bu konuda destek beklediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, düzenlenecek karşılıklı eğitim fuarları sayesinde gençlerin Türk dünyasında eğitimlerini tamamlamaları ve ortak kültürün genç yüreklere aşılanmasının sağlanacağına olan inancını dile getirdi.

Çavuşoğlu, KKTC’nin en eski üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin de Türk Üniversiteler Birliği’ne (TÜRKÜNİB) üyelik başvurularının kabul edildiğini duyurdu.

-“Türk dünyasının birlik ve beraberliğini pekiştirmek adına ortak eğitim faaliyetleri çok önemli”

Türk Devletleri Teşkilatı Ortak Alfabe Komisyonu’na KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki uzman atandığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu uzmanların, ortak Türk alfabesi çalışmalarına büyük bir sorumlulukla bağlı ve bu alanda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, Türk dünyasının birlik ve beraberliğini pekiştirmek adına ortak eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Teşkilat bünyesinde üzerlerine düşen her görevi layıkıyla yerine getirebilmek için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, eğitim alanında Türk devletleri ülkelerinde gerçekleştirilecek etkinlik ve toplantılara katılmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de eğitim alanında faaliyetler gerçekleştirmek üzere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Konuşmasının sonunda samimi ve sıcak ev sahiplikleri için Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanı Sayın Emin Emrullayev’e ve ekibine teşekkür eden Çavuşoğlu, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

-Çavuşoğlu yarın yurda dönecek

Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 8. Toplantısı’nda Bakan Çavuşoğlu’na, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu eşlik ederken, Azerbaycan’daki temaslarını tamamlayan Çavuşoğlu, yarın yurda dönecek.