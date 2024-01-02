banner913
banner932
Temasla bulaşıyor, ilacı yok! Aman dikkat: Covid'e benziyor
Temasla bulaşıyor, ilacı yok! Aman dikkat: Covid'e benziyor
69 0
Boynundan yaralanan Lee hastaneye kaldırıldı
Boynundan yaralanan Lee hastaneye kaldırıldı
10 0
 
Yılın ilk bebeği Lavin Çökük oldu
Yılın ilk bebeği Lavin Çökük oldu
32 0
Merit Royal Diamond yeni yılı Kenan Doğulu ile karşıladı
Merit Royal Diamond yeni yılı Kenan Doğulu ile karşıladı
37 0
Fenerbahçe ve Galatasaray’a ülkeye dönüşlerinde coşkulu karşılama
Fenerbahçe ve Galatasaray’a ülkeye dönüşlerinde coşkulu karşılama
21 0
İntergaz’dan sağlığa anlamlı katkı
İntergaz’dan sağlığa anlamlı katkı
18 0
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
28 0
banner996
banner985

Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı

banner989

Boynundan yaralanan Lee hastaneye kaldırıldı

banner974
Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı
banner971
Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung'un, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, olay sabah saatlerinde Lee'nin Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında gerçekleşti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı.

Saldırının ardından boynunda kanama olan bilinci açık durumdaki Lee, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Erkek olduğu belirtilen saldırgan olay yerinde yakalanırken, kimliğine ve eşkaline dair henüz detaylı bilgi verilmedi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Soo-kyung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un olayın ardından Lee'nin en hızlı şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi edilmesi ve saldırının soruşturularak olguların tespit edilmesi için talimat verdiğini bildirdi.

Kim, Yoon'un, böylesi saldırının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurguladığını aktardı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.