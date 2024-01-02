banner913
banner932
Temasla bulaşıyor, ilacı yok! Aman dikkat: Covid'e benziyor
Temasla bulaşıyor, ilacı yok! Aman dikkat: Covid'e benziyor
70 0
Boynundan yaralanan Lee hastaneye kaldırıldı
Boynundan yaralanan Lee hastaneye kaldırıldı
10 0
 
Yılın ilk bebeği Lavin Çökük oldu
Yılın ilk bebeği Lavin Çökük oldu
32 0
Merit Royal Diamond yeni yılı Kenan Doğulu ile karşıladı
Merit Royal Diamond yeni yılı Kenan Doğulu ile karşıladı
37 0
Fenerbahçe ve Galatasaray’a ülkeye dönüşlerinde coşkulu karşılama
Fenerbahçe ve Galatasaray’a ülkeye dönüşlerinde coşkulu karşılama
21 0
İntergaz’dan sağlığa anlamlı katkı
İntergaz’dan sağlığa anlamlı katkı
18 0
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
28 0
banner996
banner985

Temasla bulaşıyor, ilacı yok! Aman dikkat: Covid'e benziyor

banner989

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Servet Öztürk son zamanlarda sürekli gündemde olan RSV Virüsü hakkında bilgiler verdi. Bu virüsün nasıl bulaştığını, neler yapmamız gerektiğini ve artan vakalar hakkında konuştu.

banner974
Temasla bulaşıyor, ilacı yok! Aman dikkat: Covid'e benziyor
banner971
RSV(Solunum Sinsityal Virüsü) genellikle sonbahar ve kış aylarında salgınlar yapan bir virüstür. Hastalık semptomları RSV için spesifik değildir. Covid, İnfluenza, Adenovirüs, Parainfluenza gibi virüs enfeksiyonları ile klinik olarak ayırt etmek güçtür. Ancak çocuk hastalarda daha sıklıkla bronşit ve bronşiolit yapması ile diğer virüs enfeksiyonlarından ayrılabilir.
RSV pozitiflik oranı yaklaşık %60
Temasla bulaşıyor, ilacı yok! Aman dikkat: Covid'e benziyor
Sağlık Bakanlığının verilerine göre 4-10 Aralık 2023 tarihleri arasında İnfluenza dışı solunum yolu enfeksiyonlarında RSV vakaların yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır. Ağır solunum yolu enfeksiyonlarında, RSV pozitiflik oranı yaklaşık %60’dır. Acil ve polikliniklere son zamanlardaki başvurularda solunum yolu enfeksiyonları fazlaca gelmektedir. Solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan hastaların acil servisler yerine polikliniklere başvurması daha uygundur.
2 Yaş altına yoğun bakım!
Temasla bulaşıyor, ilacı yok! Aman dikkat: Covid'e benziyor
Erişkinlerde burun akıntısı, öksürük, hapşırma, ateş, halsizlik ve iştahta azalma gibi hafif belirtileri vardır.
Temasla bulaşıyor, ilacı yok! Aman dikkat: Covid'e benziyor
Her yaş grubunda hastalık yapıyor olmasına karşın özellikle 2 yaş altı çocuklarda hastaneye yatış ve yoğun bakım gereksinimine neden olabilecek enfeksiyonlara neden olabilir. Sağlıklı insanlarda hafif orta şiddette solunum yolu enfeksiyonuna neden olurken Altı aydan küçük bebeklerde, kronik akciğer hastalığı bulunan çocuk ve erişkinlerde, prematüre bebeklerde, lösemi ve ağır immün yetmezlik hastalarında, bakımevinde kalan yaşlılarda ağır seyredebilir.
Antiviral İlacı Yok!
Temasla bulaşıyor, ilacı yok! Aman dikkat: Covid'e benziyor
Temas ve solunum yolu ile hastalık bulaşır. Hastalık tanısı solunum yollarından alınan numunenin PCR yöntemi ile çalışılması ile konur. RSV için kullanılabilecek etkili bir antiviral ilaç yoktur. Grip ve Covid’in aksine klinik kullanımda bir aşısı yoktur. Tedavi genellikle semptomatik ve destekleyici bakımdan ibarettir. Bu nedenlerle temas, dezenfeksiyon ve izolasyon önlemleri korunmada oldukça önemlidir. Akdeniz diyeti ile beslenin, sigara ve alkolden uzak durun, fiziksel olarak aktif olun, dostluklar kurun, erişkin yaş aşılamaları için doktorunuza başvurmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.