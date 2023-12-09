Günde 12 bin kez hapşırıyor

Teksas'ta 12 yaşında bir kızın başlayan ve durmayan hapşırık serisi, onu okuldan ve normal hayattan uzaklaştırdı. Bu nadir durum, doktorları da şaşırtırken, Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki en uzun hapşırma rekoruyla karşılaştırıldı

Katelyn'in rahatsızlığı ilk kez 12 yaşında, Teksas'taki bir okulda klarnet dersinden çıktıktan sonra aniden başladı. O gün başlayan hapşırık atakları, başlangıçta kısa süreliydi. Ailesi, bu durumun alerjik bir tepki ya da geçici bir tahriş olduğunu düşünerek endişelenmedi. Ancak Katelyn'in durumu hiç düzelmedi.

Zamanla Katelyn'in hapşırık atakları arttı ve dakikada 20 kez hapşırmaya başladı. Bu, günlük olarak yaklaşık 12 bin hapşırık anlamına geliyordu. Bu durum, genç kızın okul hayatını olumsuz etkiledi ve sonunda okulu bırakmasına sebep oldu. Annesi Erika Hodges, kızının yaşadığı zorlukları basına anlatırken, Katelyn'in artık normal bir yaşam sürdüremediğini, yemek yiyemediğini ve içemediğini belirtti.

Houston'daki Teksas Çocuk Hastanesi'nde sağlık görevlileri, bu sıra dışı durumu çözmek için uğraş verdi. Ancak bu benzersiz vaka karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Katelyn, durumunun kamuoyuna duyurulmasının ardından altı farklı doktora başvurdu, ancak çözüm bulunamadı. Ailesi ise kızlarının sürekli hapşırıkları hakkında giderek daha fazla endişelenmeye başladı. Baba Travis, bir seferinde Katelyn'in 45 dakika boyunca aralıksız hapşırdığını hatırlattı.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, en uzun hapşırma nöbeti 976 gün sürmüş. Katelyn'in yaşadıkları, bu rekorla karşılaştırıldığında, onun mücadelesinin ne kadar zorlayıcı olduğu daha iyi anlaşılıyor. Bu süreçte ailesi ve doktorlar, Katelyn için sürekli destek ve çözüm arayışında bulundular, ancak bu nadir ve karmaşık durum karşısında net bir çözüm bulunamadı. Bu, tıp alanında hala çözülmemiş gizemlerden biri olarak kalmaya devam ediyor.

