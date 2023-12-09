Çalışana yemek fırlattı, restoranda çalışma cezası aldı

Meksika yemekleri satan bir fast food restoranında, çalışana yemek fırlatan kadına ilginç bir ceza verildi

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşanan tuhaf olayda, restoran çalışanının yüzüne çok sıcak bir burrito tabağı fırlatmaktan suçlu bulunan bir kadın, cezasının bir parçası olarak bir fast food zincirinde çalışmayı kabul etti. Bunun ardından kadının hapis cezasında indirim yapıldı.

39 yaşındaki Rosemary Hayne, geçen hafta, tezgâhın arkasında çalışan Emily Russell'a yemeğini şiddetle fırlattıktan sonra suçlu bulunmuştu.

Hayne, mahkemeye ve Russell'a, davranışlarından dolayı üzgün olduğunu ve kendisine verilen yemeğin "iğrenç" göründüğünü söyledi.

Hayne'nin duruşması sırasında, eylül ayındaki saldırının internette de viral olan videosu oynatıldı.

Klipte Hayne'in siparişini tezgâha sertçe vurduğu ve neredeyse bir dakika boyunca Russell'a bağırdığı görülebiliyor. Tezgahın arkasında çalışan Russell öfkeli müşteriyi sakinleştirmeye çalışırken, diğer müşteriler onun sinir krizi geçirdiğinin farkına varıyor.

Daha sonra Hayne, sadece birkaç adım öteden burrito tabağını Russell'ın yüzüne doğru fırlatarak herkesi şok ediyor.

Mahkeme sırasında Yargıç Gilligan, Hayne'i 180 gün hapis cezasına çarptırdı ve "ona empati duygusunu öğretmeyi" umarak tuhaf bir teklifte bulundu.

Gillian, Hayne'e, iki ay boyunca bir fast food restoranında haftada en az 20 saat çalışmayı kabul etmesi halinde cezasını 60 gün azaltacağını belirtti.

Hayne anlaşmayı kabul etti ve bir restoranda iş bulmayı planladığını söyledi. İşin nerede olacağı ve ne zaman işe başlayacağı ise henüz belli değil.

