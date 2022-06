Gülümsediğini sanıyorlar ama gerçek başka

Ablası gibi kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen Ralph, her yemek yediğinde boğulma tehlikesi yaşıyordu. Doktorların doğru teşhisiyle hayata tutundu ancak her bebek onun gibi şanslı değil. Ayla bebek, dünyada çok nadir görülen bir hastalığa sahip. Onu görenler sürekli gülümsediğini düşünüyor, oysaki işin aslı çok başka

31 yaşındaki Tahli Kershaw, ikinci çocuğu Ralph'i kucağına aldığında içindeki tüm korkuları kaybolmuştu. Zorlu geçen hamilelik sürecinde Ralph Thompson 'ın dünyaya sağlıklı gelip gelmeyeceği tartışma konusuydu. Doktorlar, kadının hamileliğinin 20. haftasında Ralph bebeğe PDA teşhisi koymuştu. Tıp literatüründe 'Patent duktus arteriozus' olarak anılan bu rahatsızlık bir doğuştan kalp hastalığıydı. Doktorlar Ralph bebeğin gelişiminde problemler olduğu konusunda anneyi uyardı. Üstelik anne için bu uyarılar çok da şaşırtıcı değildi. Çünkü Ralph'in ablası Fallon'ın da doğuştan kalbinde bir delik vardı ancak kız çocuğu büyüdüğünde kalbindeki bu delik doğal şekilde kendiliğinden kapanmıştı. Anne Tahli Kershaw, benzer bir şekilde Ralph'in de iyileşmesini umut ediyordu. Ancak öyle olmadı.Ralph bebek kalbindeki ciddi rahatsızlıkla dünyaya geldi. Annesi tarafından her beslendiğinde boğulma tehlikesi atlatan Ralph bebek, her yemek sonrası kusmaya başladı. Anne için bebeğini beslemek sanki ona işkence etmek gibiydi. Doktorlar önce bebekteki bu rahatsızlığı yalnızca reflü olarak tanımladı ve problemin kendi kendine düzeleceğini söyledi. Doktorların teşhisinden sonra rahatlayan anne bebeğini sabırla dört ay boyunca beslemeye devam etti. Fakat durum hiç de normal değildi. Bebeği her geçen gün daha da kötüye gidiyordu. Bebeğin yediği yemekler ciğerlerine gidiyor ve enfeksiyonlara neden oluyordu.Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan bebeğin kalbindeki problem bir CT taramasında net bir şekilde ortaya çıktı. Ralph bebeğin kalbinin giderek büyüdüğü tespit edildi. Hızlıca ameliyat sürecine giren Ralph bebek birçok operasyon geçirdi ve sağlığına kavuştu. O artık boğulma tehlikesi yaşamadan rahatlıkla yemek yiyebiliyor. Anne Tahli Kershaw, ablası gibi küçük Ralph'in de benzer bir rahatsızlıkla dünyaya gelmesinden ötürü endişeliydi ama her iki çocuğu da artık sağlıklı. Fakat minik Ralph kadar şanslı olmayan bebekler de var. Bunlardan biri de Ayla bebek...Avustralya'da yaşayan ve henüz 20'li yaşlarının başındaki genç Cristina Vercher ve Blaize Mucha çiftinin minik bebekleri, 2021'in Aralık ayında dünyaya geldi. Ayla Summer Mucha adlı bebeğin şu anda Instagram'da ve TikTok'ta 'fenomen bebek' olarak ilan edilmesinin sebebi ise yüzündeki gülümseme. Sosyal medyada büyük ilgi toplayan Ayla bebek, nadir görülen bir doğuştan anomaliyle dünyaya geldi. Üstelik bebeğin bu rahatsızlığa sahip olduğu doğum öncesindeki ultrason taramalarında doktorlar tarafından fark edilememişti.'Bilateral makrostomi' teşhisi koyulan bebek 'kalıcı gülümseme rahatsızlığı' ile doğdu. Yani ona bakanlar Ayla'nın yüzünde istemsiz bir gülümseme olduğunu düşünüyor. Fakat durum aslında tam olarak öyle değil. Onu görenlerin "Bu bebek sürekli gülümsüyor" diye düşündüğü Ayla bebek aslında gülmüyor. Onun sanki gülümsüyormuş gibi gözükmesindeki sebep yüzündeki 'kalıcı gülümseme rahatsızlığı' aslında. Ayla bebek doğuştan bir hastalıkla dünyaya geldi. Ve bu hastalık dünyada çok nadir görülüyor.