Öldürmediği halde idam edildi

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Kelly Gissendaner haince bir plan yaptı. Başta kendi olmak üzere etrafındaki herkesin hayatını karartan kadının sonrasında verdiği karar ise onu idama götürdü



ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Kelly Gissendaner 1997 yılının şubat ayında ailesini derinden sarsan bir olaya karıştı. Yetkililerin açıklamasına göre, Gissendaner sevgilisi Gregory Owen ile birlikte 43 yaşındaki kocası Douglas Gissendaner'i öldürmek için plan yaptı. Owen, Kelly Gissendaner'ın boşanma davası açmasını istiyordu ancak Kelly kocasının peşini bırakmayacağından emindi. Daha önce de boşanan çift iki yıl sonra tekrar evlenmişti. Eşinden boşanmasının mümkün olmadığını düşünen kadın, başka yollar aramaya başladı.

Tarihler 7 Şubat 1997'yi gösterdiğinde Kelly kocasını öldürmesi için sevgilisi Gregory'e bir bıçak verdi, kendisi de kız arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıktı. Bir arkadaşıyla vakit geçiren ve başına geleceklerden habersiz olan talihsiz koca, eve geç saatte döndü. İçeri girdiğinde karısının sevgilisi onu öldürmek için bekliyordu. Gregory cinayeti işlerken, Kelly ise evin önünde arabanın içindeydi. Bir müddet sonra kocasının ölüp ölmediğini kontrol etmek için geldi. O sırada Gregory de kanıtları gizlemek için Kelly'nin kocasının arabasını ateşe verdi ve ikili olay yerinden ayrıldı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDI

Polis, yanmış otomobili cinayetin ertesi sabahında hemen buldu. Ancak cesedi bulamayan yetkililer arama başlattı. Bu arada Kelly ise dikkatleri üzerine çekmemek için bütün soğukkanlılığıyla kocasının nerede olduğu hakkında bilgi almak üzere yerel bir televizyon kanalına çıktı. 20 Şubat'ta yani cinayetten 13 gün sonra Douglas Gissendaner'in cesedi arabasından yaklaşık 2 kilometre ötede bulundu.

Otopside ölüm nedeninin boynundaki bıçak darbeleri olduğu belirlendi ancak adli tıp uzmanı bundan emin değildi. Çünkü hayvanlar tarafından boynunun sağ tarafı neredeyse tamamen yenmişti. Polislerin baskılarına dayanamayan Gregory, 24 Şubat'ta cinayeti itiraf etti ve tutuklandı. Ertesi gün sevgilisi Kelly Gissendaner'ı ele veren Gregory Owen, bütünüyle tüm suçun sevgilisinde olduğunu iddia etti.

İHANET ETTİ, İHANETE UĞRADI

Kelly kocasını öldüren kişinin sevgilisi Gregory olduğunu biliyordu çünkü bunu birlikte planlamışlardı ancak anlatması zor oldu. Kelly, sevgilisinin yalnızca 25 yıl hapis cezası alacağını duyunca çok sinirlendi ve af talebinde bulundu. Başvuruda Gissendaner'in avukatları, Kelly'nin cinayeti fiilen işleyen Gregory ile eşit veya daha az suçlu olduğunu savundu. Her iki sanığa da duruşmadan önce savunma pazarlığı teklif edildi. Pazarlığa göre Gregory ve Kelly 25 yıl hapis yatacak ve ardından çıkacaktı. Kelly bu teklifi sevgilisiyle eşit derecede suçlu olmadığını düşündüğü için kabul etmedi. Ancak Gregory Owen teklifi kabul etti ve eski kız arkadaşının aleyhinde ifade verdi.

Avukatlar, Kelly Gissendaner'in suçunu kabul etmeye istekli olduğunu ancak duruşma avukatına danıştığını ve savcılardan şartlı tahliye başvurusunda bulunmak için 25 yıl bekleme şartının kaldırılmasını talep ettiğini söyledi. Merhamet başvurusuna göre davanın baş avukatı Edwin Wilson, jürinin onu ölüme mahkum etmeyeceğini düşündüğünü söyledi. Edwin Wilson, "O bir kadın ve Doug'ı gerçekten o öldürmedi" açıklamasını yaptı. Avukatlar ayrıca Gissendaner'in eylemleri için derin pişmanlık duyduğunu, örnek bir mahkum olduğunu ve ölümünün iki çocuğu için daha fazla sıkıntıya neden olacağını söylediler. Ancak mahkeme merhamet başvurusunu kabul etmedi ve hüküm giyen Kelly Gissendaner idama mahkum edildi.

Tam 18 yıl boyunca cezaevinde idamını bekleyen Gissendaner için zaman geçmek bilmedi. Ta ki 2015 yılına kadar. Ölümüne saatler kala Gissendaner, kocasını öldüren sevgilisinin müebbet hapis cezasına çarptırılmamasının adil olmadığını savunarak çok sayıda temyiz başvurusunda bulundu. Normal şartlarda 2015 yılının şubat ayında idam edilecek olan Gissendaner, Georgia Af ve Şartlı Tahliye Kurulu'nu af başvurusunu yeniden gözden geçirmeye ikna etti ve infazı ertelendi.

SON ŞARKISI BU OLDU

Kocasının ölümünü sevgilisiyle birlikte planlamaktan idama mahkum edilen Gissendaner, kocasını, "Benim yüzümden ölen harika bir adam" olarak nitelendirirken hıçkıra hıçkıra ağladı. Görgü tanıkları onun infazının başladığı ana kadar "Amazing Grace" ilahisini söylediği bilgisini paylaştı.



