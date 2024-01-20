Grönland, saatte 30 milyon ton buz kaybediyor

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak isteyen ülkeler, sera gazı salımını sınırlandırmak için vaatlerde bulunsa da dünya ısınmaya devam ediyor. Yeni bir çalışma bu değişikliğin korkutucu boyutunu bir kez daha ortaya koydu



Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland saatte ortalama 30 milyon ton buz kaybediyor. Bu tespit, NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı çalışanı Chad Greene ve ekibinin Grönland’ın 1985’ten 2022’ye kadar çekilen, 200 binden fazla buzul görüntüsünü bir araya getirdiği harita ile ortaya kondu. Veriler, Grönland’ın tahmin edilenden yüzde 20 daha fazla eridiğini gösteriyor. 1992’den bu yana 5 trilyon ton buz kaybeden Grönland’da eriyen buzulların yol açtığı ilave tatlı su kaynaklarının okyanus akıntılarının çökmesini hızlandırdığı belirtiliyor. Söz konusu erimelerle deniz seviyesinde yaklaşık 13 milimetre yükselme olduğu aktarıldı.