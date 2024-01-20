Evi alana yanında savaş uçağı bedava

Pek çoğumuz hayatımızda bir kez de olsa ev alım satımlarında yaşanan tuhaf olaylara şahit olmuşuzdur. Ancak geçen günlerde verilen bir satış ilanı, kimsenin tahmin dahi edemeyeceği cinstendi. Evini alana bahçesindeki savaş uçağını da bedavaya veren ev sahibi, ilginç detaylarla dolu gerçek hikâyeyi anlattı

Robinson, evinin bahçesinde süs maksatlı bulunan bir adet Harrier II tipi bir savaş uçağı olduğunu ve uçağın da satışın içinde bulunduğunu belirtti. Savaş uçağının 2015 yılında bahçeye yerleştirildiğini dile getiren Robinson, uçağa 100 bin sterlinden daha fazla (yaklaşık 3.8 milyon lira) ödediğini ve Harrier II’nin nakli sırasında birçok zorluk yaşandığını söyledi.

56 yaşındaki Robinson, satın aldığı uçak hakkında konuşurken, "Harrier jetini seven ve pencerenin önüne koyan standart biriyim. Pek çok bakımdan diğerlerinden farklı olduğumu düşünmüyorum. Yalnızca pencere önüne gerçekten büyük bir şey koyabilecek kadar şanslıyım" şeklinde konuştu.

6 YATAK ODASI VE 1 SAVAŞ UÇAĞI

Robinson, yakın zamanda kır evinin aslına uygun olacak şekilde restore edildiğini ve son haliyle kullanışlı bir aile evine dönüştüğünü belirtti.

Robinson, bahçesiyle birlikte 10 dönümlük arazi üzerine kurulu kır evinin bahçesinde yapay bir gölet, ve 4 odaya sahip ayrı bir ek bina bulunduğunu da ifade ederek, “Eğer evi alacak olan kişinin bahçedeki savaş uçağı ile bir problemi olursa yani onu orada istemezse, uçağı oradan kaldıracağım. Gerekirse onu alıp götüreceğim veya bir müzeye bağışlayacağım” açıklamasını yaptı.

'AMAN TANRIM! BEN NE YAPTIM?'

Bahçesinde bulunan uçağın 2008 yılında Kraliyet “Savunma Bakanlığı bu uçağı özel bir şirkete satmıştı. Ben gidip bu şirkette satın aldım. Uçak benim tahmin ettiğimden çok daha büyüktü ve bahçeye yerleştirilene kadar birçok sorun yarattı” dedi.

Uçağın eve nakli sırasında iki farklı kamyon kullanıldığını dile getiren Robinson, “Uçağın boyutları benim tahmin ettiğimden çok daha büyüktü. Bahçeye getirebilmek için ilk önce kanatların tamamen sökülmesi gerekti. Sökülmüş kanatlar ayrı bir kamyonda uçağın gövdesiyse ayrı bir kamyonda geldi. Gövdeyi taşıyan kamyonu ilk gördüğümde bir Harrier değil de Concorde almışım gibi hissettim ve ‘Aman Tanrım! Ben ne yaptım?’ diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

Savaş uçağının nakli sırasında bazı parçaların otoyola zarar verdiğini söyleyen Robinson, “Taşıma sırasında uçağa ait parçalardan bazıları güzergah üzerindeki otoyola düştü ve yola kısmen zarar verdi. Taşıma sebebiyle yolun her iki tarafında da saatlerce sürecek olan bir trafik oluştu. Kamyonların üzerinde uçağa ait parçalar gören herkes şaşkınlık içinde neler olduğunu anlamaya çalışıyordu” detaylarını paylaştı.

Emekli bir matematikçi ve aynı zamanda sıkı bir havacılık tutkunu olan Peter Robinson, İngiltere ’nin Hampshire bölgesinde bulunan evini 3.95 milyon sterline (152 milyon lira) satışa çıkardı.56 yaşındaki Robinson, satın aldığı uçak hakkında konuşurken,şeklinde konuştu. Londra ’nın yaklaşık 80 kilometre güneybatısında bulunan Hampshire'ın Durford Wood Estate bölgesinde bulunan ve 6 yatak odasına sahip kır evinin 1923 yılında inşa edildiğini söyleyenRobinson, bahçesiyle birlikte 10 dönümlük arazi üzerine kurulu kır evinin bahçesinde yapay bir gölet, ve 4 odaya sahip ayrı bir ek bina bulunduğunu da ifade ederek,açıklamasını yaptı.Bahçesinde bulunan uçağın 2008 yılında Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterinden çıkarıldığını söyleyen Robinson, uçağı ilk olarak özel bir şirketin aldığını söyleyerek,dedi.Uçağın eve nakli sırasında iki farklı kamyon kullanıldığını dile getiren Robinson,ifadelerini kullandı.Savaş uçağının nakli sırasında bazı parçaların otoyola zarar verdiğini söyleyen Robinson,Kamyonların üzerinde uçağa ait parçalar gören herkes şaşkınlık içinde neler olduğunu anlamaya çalışıyordu” detaylarını paylaştı.