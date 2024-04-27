Gelin 12, damat 63 yaşında

Rahip olduğu öne sürülen şahıs kendisini 6 yaşında eş olarak seçtiği çocukla düğün yaptı. Dünyada infial yaratan olaya polis müdahale edince skandalın perde arkası da ortaya çıktı



"300 YAŞINDA"

Evliliğin gerçekleştiği tapınağın sözcüsü NiiBortey Kofi Frankwa II konuyla ilgili "NaaYomoAyemuade, 300 yılı aşkın bir süre önce yaşamış ve tanrılardan birinin yıllardır yapılmayan kutsal ritüellerinin yapılabilmesini sağlamak için geri dönen reenkarnasyonlu bir kadın." ifadesini kullandı ve rahibin kız çocuğu ile reşit olana kadar cinsel birliktelik yaşamayacağını iddia etti.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Gana yasalarına göre evlenme yaşı 1998 yılında 18 olarak belirlendi, yasanın ihlali sonrası polis harekete geçti ve kız çocuğunu koruma altına aldı. UNICEF tarafından yayınlanan verilerde ise Gana'daki verilerin takip edilemediği belirtilerek ülkenin dünyada en çok çocuk yaşta evlilik yaşayan bölgesi olduğu hatırlatıldı.

33 milyon nüfuslu Batı Afrika ülkesi Gana 'da bir skandal meydana geldi. 63 yaşındaki bir rahip ile 12 yaşındaki bir kız çocuğu ile evlendi, düğünün görüntüleri dünya medyasında infiale yol açtı. Evlilik töreni 30 Mart Cumartesi günü Gana'nın Nungua kentinde meydana geldi yerel basın rahibin kız çocuğunu henüz 6 yaşındayken kendisine eş olarak seçtiğini yazdı.Evliliğin gerçekleştiği tapınağın sözcüsü NiiBortey Kofi Frankwa II konuyla ilgili "NaaYomoAyemuade, 300 yılı aşkın bir süre önce yaşamış ve tanrılardan birinin yıllardır yapılmayan kutsal ritüellerinin yapılabilmesini sağlamak için geri dönen reenkarnasyonlu bir kadın." ifadesini kullandı ve rahibin kız çocuğu ile reşit olana kadar cinsel birliktelik yaşamayacağını iddia etti.Gana yasalarına göre evlenme yaşı 1998 yılında 18 olarak belirlendi, yasanın ihlali sonrası polis harekete geçti ve kız çocuğunu koruma altına aldı. UNICEF tarafından yayınlanan verilerde ise Gana'daki verilerin takip edilemediği belirtilerek ülkenin dünyada en çok çocuk yaşta evlilik yaşayan bölgesi olduğu hatırlatıldı.