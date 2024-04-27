Dünyanın en uzun bacaklı kadını, sayısız sorunla baş ediyor

Henüz 17 yaşındayken 'dünyanın en boylu insanı' rekorunu kırdı. 'Benzersiz olmayı sevdiğini' belirten genç kadın, buna rağmen her biri 132 cm olan bacaklarının başına birçok sorun çıkardığını anlattı



Genç kadın, 'benzersiz olmayı sevse de' günlük hayatta karşı karşıya geldiği sayısız zorluk olduğunu aktarıyor. 'Kıyafet bulmanın bir kabus olduğuna' dikkat çeken Currin, uzun bacakları yüzünden toplum içinde flört etmenin güçlüklerinden de bahsetti.

'ERKEKLER BOY FARKI YÜZÜNDEN TOPLUM İÇİNDE ÖPMEK İSTEMİYOR'

Dört yıldır Guinness

Genç kadın yanı sıra

'BİR ÇEKİÇ ALIP PARÇALAMA İSTEĞİ UYANDIRIYOR'

Currin şöyle konuştu:

"Bazıları gerçek olup olmadığımı sorguluyor. Bu denli uzun bacaklar, gerçek hayatta bazı sorunları beraberinde getiriyor. Kapı aralıklarından geçerken ekstra dikkatli olmam gerekiyor. Her kapının altından eğilmek zorunda olmak bir çekiç alıp hepsini parçalama isteği uyandırıyor. Ayrıca bedenime uygun kıyafet bulmak bir kabus. Genellikle çok pahalı olan özel yapım kot pantolonlar giymek zorunda kalıyorum. Bir kot pantolonun maliyeti yaklaşık 250 dolar. Yaklaşık dört yıldır en uzun kadın bacak rekoruna sahibim. Bu ünvanın benim için artık bir anlamı yok, geçmişte kaldı. Biri benden almak isterse çok mutlu olurum."

MaciCurrin , 17 yaşından beri 'dünyanın en uzun bacakları' rekorunu elinde tutuyor. 21 yaşındaki Currin, 2 metre 8 santim boyunda. Bacaklarının, boyunun yüzde 60’ını oluşturan Currin, her bir bacağı 132 cm.Genç kadın, 'benzersiz olmayı sevse de' günlük hayatta karşı karşıya geldiği sayısız zorluk olduğunu aktarıyor. 'Kıyafet bulmanın bir kabus olduğuna' dikkat çeken Currin, uzun bacakları yüzünden toplum içinde flört etmenin güçlüklerinden de bahsetti.Dört yıldır Guinness Dünya Rekorunu elinde tutan Cunnin ABD 'nin Teksas eyaletinde yaşıyor. Genç kadın, sosyal medya paylaşımlarıyla çok sayıda karmaşık tepki aldığını belirterek, korku filmi karakteri Slendermen'e benzetilmesi gibi birçok nefret yorumu aldığını söylüyor.Genç kadın yanı sıra boy farkından dolayı erkeklerin onu toplum içinde öpmekten hoşlanmadığı için flört etmekte zorlandığını da anlattı. Randevuya çıktığı erkeklerden her zaman daha uzun olduğunu, bazı potansiyel sevgililerinin kendilerini yetersiz ve 'utanmış' hissettiğini söylüyor. Currin ayrıca, boy farkından dolayı erkeklerin kendisini toplum içinde öpmeye isteksiz olduklarını kaydetti.'BİR ÇEKİÇ ALIP PARÇALAMA İSTEĞİ UYANDIRIYOR'Currin şöyle konuştu:"Bazıları gerçek olup olmadığımı sorguluyor. Bu denli uzun bacaklar, gerçek hayatta bazı sorunları beraberinde getiriyor. Kapı aralıklarından geçerken ekstra dikkatli olmam gerekiyor. Her kapının altından eğilmek zorunda olmak bir çekiç alıp hepsini parçalama isteği uyandırıyor. Ayrıca bedenime uygun kıyafet bulmak bir kabus. Genellikle çok pahalı olan özel yapım kot pantolonlar giymek zorunda kalıyorum. Bir kot pantolonun maliyeti yaklaşık 250 dolar. Yaklaşık dört yıldır en uzun kadın bacak rekoruna sahibim. Bu ünvanın benim için artık bir anlamı yok, geçmişte kaldı. Biri benden almak isterse çok mutlu olurum."