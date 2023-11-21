İsrail yine hastaneye saldırdı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini büyük ölçüde işgal etmiş durumda.

İsrail ele geçirdiği bölgelerdeki yüksek noktalarda bayrak astı. İsrail güçlerinin gece yaralı ve yerlerinden edilen sivillerin bulunduğu Endonezya hastanesine saldırdı. Saldırıda ölenler oldu.

Ardından da tanklar hastane önüne konuşlandı. Çevredeki binaların çatıların keskin nişancılar yerleştirildi. 6 binden fazla sivilin bulunduğu belirtilen hastane ablukaya alındı.

İsrail tanklarının kuşattığı hastanede onlarca insan öldü. İsrail'in sivillere yönelik şiddeti bitmek bilmezken, Gazze'den endişe yaratan bir açıklama geldi.

Gazze’deki sağlık yetkilileri, İsrail tanklarının Gazze’nin kuzeyindeki bir hastaneyi kuşattığını ve tesisin içine açılan ateş sonucu en az 12 Filistinlinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

