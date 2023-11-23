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Gazze’de elektrik kesintisi nedeniyle bebekler ölüyor

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Gazze’de elektrik kesintisi nedeniyle bebekler ölüyor
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İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 3 prematüre bebeğin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazze Şeridi’nin kuzeyinde faaliyet gösteren Kemal Advan Hastanesinde yakıtın tükenmesine bağlı olarak elektrik kesildi. Elektirik kesintisi sonrasında oksijen makinelerinin durduğu vurgulanan haberde, bunun sonucunda hastanede 3 prematüre bebeğin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
,Haberde, daha önce Şifa Hastanesindeki prematüre bebeklerinden de 4’ünün aynı sebepten öldüğü hatırlatıldı.
 
 
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