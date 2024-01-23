Gazze’de büyük dram

İsrail'in ekim ayından bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde evleri yıkılan Filistinliler, derme çatma yerler oluşturmaya çalışarak kendilerine barınak sağlamak için çabalıyor

Saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerden Abdusselam ed-Duş, yıkıntılar arasından bulduğu tenekelerden ailesine kalabileceği bir yer inşa etmek için çalışıyor.

Bir kısmı barınma merkezlerinde bir kısmı da evleri tam olarak yıkılmamış akrabalarının yanında kalan 30 kişilik ailesini yeniden bir araya toplamaya çalışan Duş, kış şartlarına rağmen Gazze'nin kuzeyinde yaşadığı Beyt Lahiya bölgesini terk etmeyi ve güneye göç etmeyi reddediyor.

Ailesinin aslında 80 kişiden oluştuğunu, İsrail ordusu yaklaşık 3 ay önce bölgeyi boşaltma uyarısı yaptığında bir kısmının güneye sığındığını, 30'unun ise bölgedeki sığınma merkezlerine gittiğini anlatan Duş, İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından evlerine geri döndüklerini ve gördükleri büyük yıkım karşısında şaşkına döndüklerini söyledi.

Ailesiyle birlikte evlerinin enkazı yakınında tenekeden kurmaya çalıştıkları derme çatma bir yerde kalmaya karar verdiklerini belirten Duş, kışın gelmesiyle tenekeden yaptıkları derme çatma çadırda toplandıklarını kaydetti.

Yapmaya çalıştığı çadırın, İsrail saldırıları sırasında yıkılmasından korktuğunu aktaran Duş, "Kuzeydeki insanlar, yiyecek ve içecek bulamamaları nedeniyle çok zor şartlar altında yaşıyor. Bugün istediğimiz şey bir çadır ve bir paket un." dedi.

Abdusselam'ın kardeşi Süleyman ed-Duş da Gazze'nin kuzeyinde bir paket un bulabilmenin çok zor bir şey olduğunu söyledi.

"Her 3 günde bir yarım kilo (öğütülmemiş) buğday tanesi alıyoruz. Bunun için de bütün gün kuyrukta bekliyoruz." diyen Süleyman, buğdayın yanı sıra yiyecek ve içecek kıtlığından da şikayet etti.

Daha önce sığındıkları okulun bombalandığını ve içinin kanalizasyon suyuyla dolduğunu belirten Süleyman, okulda sağlık koşullarının çok kötü hale geldiğini ve fareler, yılanlar gördüklerini anlattı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 166 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

