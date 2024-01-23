Sözde engelli park yeri ama engelli kimse yok

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir engelli vatandaşımız, ülkemizin büyük süpermarketlerinden birinde geçtiğimiz hafta sonu gittiği alış-veriş öncesinde engelli park yerinin durumunu gösteren bir fotoğrafı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

“6 araç. 6'sı da aynı anda engelli park yerinde. Günün her saatinde bu böyle” diyerek sözlerine başlayan engelli vatandaşımız ne vatandaşların ne de işletmenin engellilere saygısı olmadığını ifade etti.

Engelli vatandaşımız, “Her pazar evimin haftalık alışverişini yapan bir kişi (engelli) olarak soruyorum: Bu sorunu ne zaman düzeltecek? Eğer düzeltmeyecekse silsin o mavi boyaları, söksün o tabelaları, her defasında orada sinir harbi yaşamayalım. Burası engelli park yeridir dediğimizde, "sana ne LAN çek git" diye cevap verir adamlar!” diyerek yaşadığı sıkıntıyı bizlerle paylaştı.

Engelli park yerlerinin bu şekilde işgal edilmesinin sadece bizim ülkeye mahsus bir durum olduğunu sözlerine ekleyen engelli vatandaşımız bunun sebebinin kültür yozlaşması olduğunu sözlerine ekledi.

