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Gazze'nin mucize bebeği yaşam mücadelesini kaybetti

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Filistinlilerin son durağı sınır kenti Refah'ta annesi ve babası İsrail saldırısında ölen bir bebek dünyaya gelmişti. Bebeğe kendisini koruyan ve öldükten sonra bile hayat veren annesine saygı duruşu olarak Sabreen ismi verilmişti. Saldırıda tüm ailesini kaybeden hem öksüz hem de yetim bebek yaşam mücadelesini kaybetti.

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Gazze'nin mucize bebeği yaşam mücadelesini kaybetti
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'in hava saldırısı sonrasının yok ettiği 'deki bir hastanede dünyaya gelen hem öksüz hem de yetim kız çocuğu yalnızca birkaç gün dayandıktan sonra hayatını kaybetti.

Annesi Sabreen Al-Sakani, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin sınır kenti Refah'taki aile evine düzenlenen saldırıda ağır yaralanmıştı.

Kocası Şükri ve üç yaşındaki kızları Malak saldırıda öldürülmüştü.

30 haftalık hamile olan Sabreen, Refah'taki Emirlik hastanesine kaldırıldı. Yaralarından dolayı hayatını kaybetti ancak doktorlar sezaryen ile doğumu gerçekleştirmeyi başardı.

"AİLESİNE ŞEHİT OLARAK KATILDI"

Mucize bebeğin bakımını üstlenen Emirlik Hastanesi acil yenidoğan ünitesi başkanı Doktor Mohammad Salama, bebeğin solunum problemleri ve zayıf bir bağışıklık sistemi olduğunu söyledi.

Tüm çabalara rağmen Sabreen bebek perşembe günü öldü.

Yenidoğan ünitesi başkanı, "Solunum sistemi olgunlaşmamışken doğdu ve bağışıklık sistemi çok zayıftı, bu da onun ölümüne neden oldu. Ailesine şehit olarak katıldı" dedi.

Gazze'nin büyük bir kısmı İsrail bombardımanları nedeniyle yerle bir oldu ve bölgedeki hastanelerin çoğu ağır hasar gördü.

Hala faaliyet gösteren hastanelerde ise elektrik, ilaç sterilizasyon ekipmanı ve diğer malzemeler yetersiz.


 
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