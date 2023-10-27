Gazze muhabirinin ailesi de katledildi

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda, Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Vail el-Dahduh'un da ailesinden çok sayıda kişiyi öldü.
Katar merkezli Al Jazeera kanalından yapılan açıklamada, “İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bir evi hedef alan saldırısında meslektaşımız Vail el-Dahduh’un eşi, oğlu ve kızı da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi şehit oldu” ifadesi kullanıldı.
Dahduh’un ailesinin İsrail saldırılarıyla yerinden edildiği ve Nuseyrat'taki bir eve sığındıkları belirtildi.
El-Dahduh'un oğlu Mahmud ile kızı Kholoud öldürülmeden kısa süre önce dünyaya bir mesaj göndermiş, “hayatta kalmamıza yardım edin” demişlerdi.
Al-Jazeera'da yayınlanan görüntülerde yaşlı gözlerle öldürülen oğluna veda eden Dahduh, "Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. (İsrail ordusu) Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar." dedi.
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