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Karavan sahipleri, Kaymakamlıktan yer göstermesini bekliyor

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Karavan sahipleri, Kaymakamlıktan yer göstermesini bekliyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı karavan sahibi vatandaşlarımız İskele bölgesi sahillerinde bulunan karavanlarını sahilden çekmeleri konusunda kendilerine İskele Kaymakamlığı tarafından yazı gönderildiğini belirterek bu konudaki sitemlerini dile getirdiler.
Karavan sahipleri, karavanlarını çekecekleri bir sahil yeri göstermeleri durumunda çekmeye hazır olduklarını belirterek, Kaymakamlığı göreve davet ettiler. Karavanlarının vergisinin devlet tarafından alındığına vurgu yaparak İskele Kaymakamlığı’na şu şekilde seslendiler:
“Tamam be Kaymakam çekelim Karavanları da nereye çekelim. Peşkeş çekilmeyen yer kaldıysa gõster bize oraya gidelim. Kaldırın demek kolay. Yer gõster gidelim. Çünkü bu adadaki her karavanın vergisi alınmıştır. Aldıysa devlet parayı vermek zorundadır hizmeti.” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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