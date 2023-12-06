Gazze'de korkunç trajedi

İsrail’in önceki geceki bombardımanının ardından Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi’nde çok sayıda yaralı, kanlarla kaplı yerlerde yatarak tedavi edilmeyi bekliyor

İsrail ordusu Han Yunus ve Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre saldırılar sonucu en az 50 kişi yaşamını yitirdi.İsrail’in önceki geceki bombardımanının ardından Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi’nde çok sayıda yaralı, kanlarla kaplı yerlerde yatarak tedavi edilmeyi bekliyor.Gazze'nin güneyindeki şehirler yoğun bombardıman altında geçen çok çok zor bir geceyi geride bıraktı, günün ağarmasıyla birlikte yaralılar hastaneler taşınmaya başladı.Gazze Şeridi'nin güneyindeki en büyük şehir Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'nden tüyler ürpertici fotoğraflar geldi.İsrail saldırılarında yaralanan Filistinliler kamyonetlerle Nasır Hastanesi'ne taşındı, uluslararası haber ajansı AFP hastane önünden şoke edici fotoğraflar servis etti. AFP'nin Han Yunus'tan servis ettiği fotoğraflarda ayrıca hastane önüne yan yana dizilen cenazeler var.Güneydeki Han Yunus ve Refah şehirlerine İsrail bombardımanından kaçan 1,5 milyon Filistinli sığınmış durumda.Al Jazeera, Pazartesi akşam saatlerinden bu yana aralıksız topçu bombardımanına tutulan Han Yunus'un ayrıca İsrail savaş uçakları tarafından da vurulduğunu bildirdi.Han Yunus'un doğusunda yer alan evler, okullar, hastaneler ve dükkanların tamamen yok edildiğini aktaran Al Jazeera, İsrail ordusunun bir yandan gece yarısı ve bu sabah ağır bombardıman altındaki bölge sakinlerine tahliye emri verdiğini yazdı.Fakat Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el Kudra, Gazze’nin güneyindeki hiçbir hastanenin hayat kurtarıcı sağlık hizmeti veremediğini söylüyor:“Sağlık sistemi tamamen çöktü. Hastanelere gelen yaralı sayısı ve ihtiyaç duyulan karmaşık operasyonlarla artık başa çıkamıyorlar.”El Kudra önceki sabah sadece Nasser Hastanesi’ne 43 ceset getirildiğini, ambulansların İsrail’in bombaladığı yerlerdeki yaralılara ulaşmakta da zorlandığını aktardı.Öte yandan Filistin Kızılayı, kara işgalinin devam ettiği Gazze'de İsrail tanklarının iki ambulansı hedef aldığını açıkladı.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Deyr el Belah'ta hastaneye yaralı taşıyan ambulanslar İsrail tanklarından ateşlenen top mermileriyle vuruldu.Filistin Kızılayı, vurulan ambulansların görüntülerini paylaştı.Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye mülteci kampının kuşatıldığını duyuran İsrail ordusu, bölgedeki Hamas'ın ulusal güvenlik karargahının da baskınla ele geçirildiğini savundu.DSÖÖte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğünü belirterek, "Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum. (Gazze için) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 16 bin kişinin öldürüldüğünü hatırlatan Peeperkorn, "Öldürülenlerin yüzde 60'ından fazlası kadın ve çocuk. 42 binden fazla kişi de yaralandı" dedi.Peeperkorn, "Gazze'de ortalama her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor. Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum. (Gazze'de) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var" diye konuştu.Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı, 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi.