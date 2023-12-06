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Güneyden de sürgün

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Güneyden de sürgün
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Gazze’de ne kuzey ne güney kaldı…Arada bir bombanın dışında gökyüzünden ‘tahliye emri’ yağıyor ardından sürgün başlıyor.
Han Yunus'a sığınan Gazzeliler bu kez daha da güneye ‘şimdilik’ Refah’a gidiyor…
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