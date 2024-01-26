Gazze'de kan donduran görüntü

Gazze’de İsrail saldırısında ölen Filistinlilerin cansız bedenlerini sokakta hayvanlar yiyor

İsrail saldırısında Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin cansız bedenlerini sokak hayvanlarının yediği görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

Medyada yer alan ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kayda alındığı belirtilen görüntülerde İsrail saldırısında öldürülen bazı Filistinlilerin cesetleri görülüyor.

Ceset parçaları ve Filistinlilere ait eşyaların sağa sola saçıldığı yolda çok sayıda sokak hayvanının olduğu kameraya yansıyor.

Paylaşımlarda Filistinlilerin cenazelerinin dahi sahipsiz kaldığını dile getiren kullanıcılar, böyle bir vahşetin daha önce yaşanmadığını kaydetti.

Filistinli gazeteci Abdullah Ubeyd, dehşete düşüren görüntüleri Gazze'nin güneyinde yer alan ve son günlerde İsrail saldırılarına hedef olan Han Yunus'ta kayda alındığını belirtti.

Söz konusu görüntüyü 23 Ocak'ta Han Yunus'un Gizan en-Neccar bölgesinde çektiğini aktaran Ubeyd, "Bu cesetler, işgal devleti İsrail ordusunun araçlarının konumlandığı Han Yunus'un Gizan en-Neccar bölgesinin sokaklarında infaz ettiği onlarca Filistinliye ait" ifadesini kullandı.

İsrail güçleri, geçen ay daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'u "savaş bölgesi" ilan ederek kara saldırıları başlatmıştı.

