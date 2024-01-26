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İsrail, 625 binden fazla öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı

İsrail'in Gazze’ye sürdürdüğü saldırılar, 625 binden fazla Filistinli öğrencinin eğitimden mahrum kalmasına yol açtı

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İsrail, 625 binden fazla öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın "24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü" dolayısıyla yayımladığı habere göre, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar eğitim ve öğretime de ciddi zarar verdi. İsrail, saldırılar nedeniyle 625 binden fazla öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 4 bin 510, Batı Şeria'da 41 olmak üzere toplam 4 bin 551 öğrenci öldürüldü. Saldırılarda, 7 bin 911'i Gazze'de, 282'si Batı Şeria'da olmak üzere 8 bin 193 öğrenci yaralandı.
İsrail saldırılarında ayrıca Gazze'de 231 öğretmen ve yönetici öldürüldü, 756'sı yaralandı. Batı Şeria'da ise 6 öğretmen ve yönetici yaralandı, 71'i gözaltına alındı.
Okullar barınma merkezlerine dönüştürülürken, Gazze Şeridi'nde 281 devlet okulu ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına bağlı 65 okul bombalanıp tahrip edildi. Bunlardan 83'ü ağır hasar gördü, 7'si tamamen yıkıldı. Batı Şeria'da ise 38 okul basıldı ve tahrip edildi.
Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar, okul ve eğitim binalarının yüzde 90'ını doğrudan veya dolaylı olarak etkiledi. Okul binalarının yüzde 29'u tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü için hizmet veremez durumda. Gazze Şeridi'nde 133 devlet okulu barınma merkezi olarak kullanılıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 1 milyon 400 bin civarında öğrenci bulunuyor.
EN AZ 11 BİN ÇOCUK ÖLDÜ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
 
 
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