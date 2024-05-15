Gazze'de güvenli yer kalmadı

İsrail güçleri, Gazze'nin kuzey bölgesinde derinliklere doğru ilerlerken, güneyde tanklar ve birlikler karadan Refah'a doğru ilerleyerek Filistinli sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 14 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 3 katlı bir evi bombaladığı belirtildi.

İsrail'in söz konusu eve düzenlediği hava saldırısı sonucu aralarında çocukların da olduğu 14 sivilin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı aktarılan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde de bir evi bombaladığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentini topçu atışlarıyla hedef aldığı vurgulanan haberde, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik topçu atışlarının da gece boyu sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan İsrail güçleri, Hamas ile sürdürdükleri savaşta Gazze'nin kuzey bölgesinde derinliklere doğru ilerlerken, güneyde tanklar ve birlikler karadan Refah'a doğru ilerleyerek Filistinli sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor.

İsrail güçleri ve Hamas arasında haftalardır yaşanan en yoğun çatışmalardan bazıları Gazze Şeridi'nin hem kuzeyinde hem de güneyinde sürüyor.

İsrail, Mısır sınırındaki Refah'a düzenlediği kara operasyonunda, yardım için kullanılan ana geçiş noktasını kapattı.

İnsan hakları grupları bunun zaten vahim olan insani krizi daha da kötüleştirdiğini öne sürüyor.

Yüzbinlerce insan, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde süren savaş sırasında güneydeki sınır kenti Refah'a itildi.

Refah'a sığınan yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin gidecek daha güvenli bir yeri yok.

ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

Filistin Sağlık Bakanlığı, sağlık sistemini ayakta tutabilmek adına jeneratörlere ve ambulanslara yardım, tıbbi malzeme ve yakıt sağlanması amacıyla güney sınırı üzerinden erişimin yeniden açılması için uluslararası çağrıda bulundu.

"HASTALAR YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜYOR"

Sağlık bakanlığının açıklamasında, "Yaralılar ve hastalar, tedavi ve malzeme olmadığı ve nakilleri gerçekleştirilemediği için yavaş yavaş ölüyor" ifadelerine yer verildi.

KUZEYDE BOMBA SESLERİ

İsrail güçleri, 75 yıl önce yerinden edilmiş Filistinliler için inşa edilen Gazze'nin kuzeyindeki geniş mülteci kampı Cibaliye'de, aylar önce Hamas'ı dağıttıklarını iddia ettikleri bölgeye baskın düzenledi.

Mahalle sakinleri eşyalarını çantalarla taşıyarak molozlarla dolu sokaklardan kaçtı.

Top mermileri kampın merkezine düştü ve sağlık yetkilileri, gece boyunca düzenlenen hava saldırılarında 20 cesedin çıkarıldığını söyledi.

Güneydeki sınır kenti Refah'ta ise İsrail, şehrin doğu bölgelerine hava ve kara bombardımanlarını yoğunlaştırdı.

Bölge sakinleri İsrail'in hava ve kara bombardımanlarının yoğunlaştığını ve tankların şehrin doğusunu merkez bölgeden ayıran ana yolu kestiğini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 91 Filistinli öldürüldü, 78 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

