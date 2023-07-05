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Taliban, güzellik salonlarını kapattırıyor

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Afganistan'dan Taliban kadınlara yönelik güzellik salonlarının bir ay içinde kapatılmasına karar verdi

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Taliban, güzellik salonlarını kapattırıyor
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ABD önderliğindeki batı güçlerinin Afganistan'ı 2021’de terk etmesinin ardından ülke yönetimini devralan Taliban rejimi dikkat çeken bir karar daha aldı.
BBC’nin haberine göre, daha önce kadınların okullara, spor salonlarına ve parklara girmesini yasaklayan Taliban şimdi de güzellik merkezlerinin bir ay içinde kapatılmasını istedi. 1996 ve 2001 yılı arasında yönetimde olduğu dönemde Taliban yine kadınların gittiği güzellik salonlarını kapatmıştı.
BBC’ye konuşan bir Afgan kadın, arkadaşlarının Kabil ve diğer yerlerdeki güzellik salonlarının kapatıldığını doğruladığını söyleyerek “Afgan kadınlar için şok edici bir haber. Dışarı çıktım ve bölgemdeki tüm salonların kapalı olduğunu gördüm.” dedi.
2021 yılında iktidara ele geçirilmesinden bu yana kadınların özgürlüklerini sürekli olarak kısıtlayan Taliban’a tepki var.
BBC’ye konuşan bir başka Afgan kadın ise “Taliban, Afgan kadınların en temel insan haklarını elinden alıyor. Bu kararla artık kadınları başka kadınlara hizmet etmekten mahrum bırakıyorlar. Haberi duyduğumda büsbütün şok oldum. Taliban’ın kadın bedenlerine odaklanmaktan başka bir siyasi planı yok gibi görünüyor. Kadınları kamusal hayatın her kademesinde ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.” dedi.
Taliban iki yıl önce iktidara yeniden ele geçirdikten sonra güzellik salonlarını kapatmamış, ancak vitrinlerini kapatmış ve salonların dışındaki posterlerde yer alan kadın yüzlerini boyatmış.
Taliban, kadınların sadece gözlerini gösterecek şekilde giyinmeleri isterken ve 72 km’den uzağa seyahat etmeleri halinde yanlarında bir erkek akrabası olmasını zorunlu kıldı.
Taliban rejimi son olarak Afganistan’da kadınların Birleşmiş Milletler için çalışmasını yasaklamıştı.
 
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