Firar eden İngiliz atları Londra sokaklarını birbirine kattılar

Londra’da egzersiz sırasında binicilerini fırlatıp firar eden atlar, arabalara ve otobüslere çarptı. Londra’da kaydedilen görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. Askerî binicilerini fırlatıp kaçan atlar bir askeri de yaraladı.

Tanıklar, bir askerin arabaya çarptıktan sonra düştüğünü gördüklerini ve askerin acı içinde çığlık attığını duyduklarını söyledi.

Atlar, sabah 8.40 civarında yaptıkları günlük sabah egzersizi sırasında huzursuzlanmaya başladılar ve ardından biri çift katlı bir otobüse çarparak ön camı kırarken diğeri de siyah bir taksiye çarptı.

Olaya tanık olan Bashir Aden, şunları söyledi: “Atın bir arabaya çarpmasının ardından bir askerin sokağa düştüğünü gördüm. Biri polisi aradı. Adam sert bir şekilde yere çarptı, acı içinde çığlık atıyordu. Park edilmiş arabanın her yerinde kan görebiliyordunuz.”

Gümüş renkli bir Mercedes-Benz aracının da hasar aldığı ve iki arka camının kırıldığı bildirildi. Yaşanan şoke edici olayın ardından Buckingham Sarayı Yolu kapatıldı.

Atlar Victoria sokaklarında koştular ve Limehouse yakınındaki otoyolda polis tarafından sakinleştirilip kontrol altına alındılar.

Met Polisi şunları söyledi: “Şu anda Londra’nın merkezinde başıboş dolaşan bir dizi atın farkındayız ve bunların yerini tespit etmek için Ordu dahil meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.

