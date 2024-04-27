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Nijerya'da bir kadın 55 saatle en uzun röportaj yapma rekorunu kırdı

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Nijerya'da bir kadın 55 saatle en uzun röportaj yapma rekorunu kırdı
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Nijerya'da ClaraChizobaKronborg adlı kadın, 55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.
Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamaya göre Kronborg, YouTube hesabından 55 saat 24 saniye süren bir röportaj yaptı.
Kronborg, bu performansıyla dünyanın "en uzun röportaj" yapan kişisi rekorunun sahibi oldu.
YouTube'da bir talk show programı düzenleyen Kronborg, aralarında politikacılar, iş insanları, içerik üreticileri, aktörler, emlakçılar ve daha birçok meslek dalından kişilerin olduğu farklı ülkelerden 90 kişiyle röportaj yaptı.
Röportajlarda, her konuğun kendi alanında nasıl başarıya ulaştığına dair konular ele alındı.
Kronborg, ABD'li RobOliver'in 2022'de 37 saat 44 dakika röportaj yaparak kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu geride bıraktı.
 
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