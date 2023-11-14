Filistin karşıtlığı, İngiliz bakanı koltuğundan etti

İngiltere'de polisi Filistin yanlısı gösterilere hoşgörü göstermekle suçlayan İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı. Eski Başbakan David Cameron da yeni Dışişleri Bakanı olarak atandı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Braverman'i görevden aldı.Boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğuna ise eski Başbakan David Cameron geldi.Braverman'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik ülkenin gündeminde yer almıştı.Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.Braverman’ın polisi Filistin yanlısı gösterilere hoşgörü göstererek “çifte standartla” suçlaması, iktidardaki Muhafazakar Parti'de krize yol açmıştı.Braverman, Times gazetesinde yayımlanan makalesinde, Filistin yanlısı gösterileri “nefret yürüyüşleri” olarak nitelendirmiş, başkent Londra'da cumartesi günü düzenlenen ve ülke tarihinin en büyük gösterilerinden birine dönüşen Filistin yanlısı yürüyüşün engellenmesi çağrısı yapmıştı.ESKİ BAŞBAKAN, DIŞİŞLERİ BAKANI OLDUKabinede değişiklik yapan Sunak, sürpriz bir kararla eski Başbakan David Cameron’ı da yeni Dışişleri Bakanı olarak atadı. Cameron daha önce iki dönem başbakanlık görevini üstlenmişti.