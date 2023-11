Yollar yol halinden çıkıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yolların her geçen gün bozulduğunu dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi ülkemizin dört bir yanında gerek tali yolların gerekse anayolların bu şekilde mayın tarlası gibim olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, her gün bu yollardan dolayı ya lastiklerinin patladığını ya da jantlarının bozulduğunu iddia ettiler.

“Bizlere bu yolları layık görerek sanki de otobanda araba sürermişik gibi 1500 TL ve üzeri seyrüsefer ücreti alıp da yine bu yollara harcamayanlar. Her kuruşumuz haram olsun inşallah” diyerek alınan seyrüsefer ücretlerinin yollara yatırım olarak dönmesi gerektiğini sözlerine eklediler.