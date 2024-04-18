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Filistin'i destekleyenleri öldürüyordu

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Fransa'nın başkenti Paris'te bir sürücü, Filistin'i destekleyen Yahudi eylemcilerin arasına aracıyla daldı.

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Filistin'i destekleyenleri öldürüyordu
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Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Milletvekili Farida Amrani, X sosyal medya platformu üzerinden, silah üreticisi Thales Group'un Paris'teki merkez binası önünde düzenlenen protestoya ait görüntüler paylaştı.
Görüntülerde, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına askeri destek veren Thales Group için "Katil İsrail, Suç ortağı Thales", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" yazılı pankartlarla ve Filistin bayraklarıyla protesto edildiği esnada, bir sürücünün aracını kasıtlı olarak Filistin yanlısı Yahudi göstericilerin üzerine sürüp yoluna devam ettiği anlar yer aldı.
 
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