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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 10 ölü

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Ukrayna, Rusya'nın Çernigiv'e düzenlediği füze saldırısında 10 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını duyurdu

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 10 ölü
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 10 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını bildirdi. 
Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın, ülkesinin Çernigiv kentine füze saldırısı düzenlediğini belirtti. Saldırının düzenlendiği bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, "İnsanlar enkaz altında. Şu ana kadar 20 kişi yaralandı, 10 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. 
Çernigiv Belediye Başkanı Oleksandr Lomako da basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın 09.00 sularında Çernigiv'de nüfusun yoğun olduğu semte füze saldırısı düzenlediğini belirtti. Lomako, saldırıda 8 katlı bir sosyal tesisin hedef alındığını, binanın ve çevredeki araçların hasar gördüğünü söyledi.
 
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