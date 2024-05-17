Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir kamyon şoförü vatandaşımız dün sabah saatlerinde yaşadığı bir olayı fotoğraflayarak bizlerle paylaşıp şaşkınlığını dile getirdi.

Kamyon sürücüsü vatandaşımız fotoğrafın çekildiği trafik ışıklarının Lefkoşa’da sanayi ışıkları ya da Atatürk Stadı ışıkları olarak bilinen trafik ışıklarının bulunduğu yer olduğunu ifade ederek sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle kendini akıllı sanan siyah Mercedes araç sürücüsünün ters şeride geçerek karşıya geçmeye çalıştığını kaydetti.

Duyarlı sürücümüz “Fotoğrafta da görüldüğü gibi biz sanayiye geçmek için sol taraftaki şeridimizde beklerken siyah Mercedes sahibi sürücü bey sağdan gelerek ters şeritten karşıya geçmeye çalıştı. Görüldüğü gibi ters yönden gelen araçlarla neredeyse burun buruna gelen bu sürücü nedeniyle trafik alt üst oldu. Böyle sorumsuzluk olmaz.” diyerek herkesin trafikte biraz sorumluluk sahibi olması gerektiğini ifade etti.

Trafikte herkesin kafasına göre hareket etmesi durumunda büyük kaos olacağına vurgu yapan kamyon sürücüsü vatandaşımız herkesin kurallara uyarak trafikte düzeni koruması gerektiğini sözlerine ekledi.

