Evlerinin yerinde enkaz yığınıyla karşılaştılar

Ateşkes sonrası bazı Gazzeliler evlerine dönme fırsatı buldu. Ancak çoğu enkaz yığınıyla karşılaştı

Gazzeliler çatışmaların geçici olarak durdurulmasını fırsat bilerek evlerine döndüler enkaz yığınıyla karşılaştılar.

Gazze'de yerlerinden edilen Filistinliler çatışmalara verilen kısa arayı evlerine dönmek için kullandı.

İsrail saldırıları sonucu yıkılan evlerinin enkazı içinde, hala kullanılabilir durumda olan eşyalarını aradılar.

Bir zamanlar yaşadıkları evin yok olduğunu gören Gazzelilerin bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Evinin yerinde enkaz yığınıyla karşılaşan gazzelilerden biri de Tahani el Najjar. 5 çocuk annesi 58 yaşındaki Najjar enkaz arasında odun ve kıyafetin yanı sıra kendisine ait eşyaları ararken görüntülendi.

Najjar, evinin 3. kez yok edildiğini İsrail'in son saldırılarında ailesinden 7 kişiyi kaybettiğini söylüyor. Gazze'de çatışmalara ara verilmesi, su ve diğer temel ihtiyaç sıkıntısı nedeniyle yaşam mücadelesi veren Gazzelilere daha fazla yardım sağlanmasının yolunu açtı.

Han Yunus'ta yüzlerce Filistinli yakıt alabilmek ve yiyeceklerini pirişebilmek için tüplerine gaz doldurmak amacıyla saatlerde kuyrukta bekledi.

Gazzelilerin bazıları ise ateşkes sürerken Gazze'nin kuzeyinden güneye kaçmaya devam etti

Birleşmiş Milletler'e göre 2,4 milyon nüfuslu Gazze'de 1,7 milyon kişi çatışmalar nedeniyle yerinden edildi.

