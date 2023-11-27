“Rum yönetiminin tavrından acı duyduk”

Filistin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi, Rum halkının desteğinden heyecan, Rum yönetiminin tavrından acı duyduğunu vurguladı

Filistin devletinin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Abdalla Attari, Rum halkının Filistin halkına destek göstermesinden heyecan, Rum Yönetiminin BM’deki insanî sebeplerle derhal ateşkes ilan edilmesi kararıyla ilgili oylamada çekimser kalmasından acı duyduğunu açıkladı.

Attari, Güney’de yayımlanan Fileleftheros’a verdiği özel röportajda Filistin ve Güney Kıbrıs’ı, karşılıklı anlayışa dayalı iki devlet ve iki halk diye niteledi.

Güney Kıbrıs’ın başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’ni ilk tanıyan ülkelerden olduğunu hatırlatan Attari “Kıbrıs halkının desteğinden ve desteğini fiilen göstermek üzere aldığı inisiyatiflerden samimiyetle heyecanlar duyduk” dedi, şunları ekledi:

“Bütün dünyada, halklar ile hükümetler arasındaki uçurum büyüyor. İnsanlar oturdukları koltuklardan kalktılar ve tepki gösteriyorlar. Kıbrıslılar da öyle. Ancak Kıbrıs hükümetinin, insanî sebeplerle derhal ateşkes ilan edilmesi kararı için BM’de yapılan oylamada çekimser kalmasından acı duyduğumu gizlemeyeceğim.”

Attari, bir büyükelçi olarak romantik değil, gerçekçi olduğunu da söyledi ve Güney Kıbrıs’ın da “her bağımsız, egemen ülke gibi kendi ulusal çıkarlarını, talep etme hakkı olduğunu”, bunu desteklediğini söyledi.

