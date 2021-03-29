Ever Given kısmen hareket ettirildi

Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given gemisinin yeniden yüzdürüldüğü duyuruldu

Inch Cape Shipping denizcilik hizmetleri Twitter'daki bir gönderide, Süveyş Kanalı'nı tıkayan karaya oturmuş konteyner gemisinin sabaha karşı karadan kurtarıldığını duyurdu.

Açıklamada," Ever Given sabah 4:30'da kısmen yüzdürüldü. Atılacak adımlar hakkında bilgileri paylaşılacak" denildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin kurtarma çalışmalarının başarılı olduğunu duyurdu.

Memiş, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, geminin kurtarıldığını ve fiilen yüzdürüldüğünü söyledi.

Mısır'ın Leth Ajansları, Süveyş Kanalı Otoritesi'nin (SCA) resmi onayını bekleyerek geminin kısmen yeniden suya indirildiğini sosyal medyada paylaştı.

Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi A.P. Moeller Maersk, Ümit Burnu çevresini dolaşmanın Süveyş’e gidiş ve kuyrukta beklemedeki mevcut gecikmeye eşit olacağını hesapladıktan sonra, 15 gemiyi yeniden yönlendirdiğini açıkladı.

Gemiyi yerinden çıkarma çabalarına yardımcı olan Smit Salvage'ın ana şirketi Boskalis CEO'su Peter Berdowski, Süveyş Kanalı'na sıkışan dev konteyner gemisinin kısmen yeniden yüzdürülmesiyle ilgili haberlerin olumlu olduğunu, ancak operasyonu tamamlamanın çok kolay olmayacağını söyledi.

Kanalın ne zaman açılacağı ise henüz belli değil.

Analistler, "Kanal'ın yeniden açılması fiziki piyasadaki sıkışıklığı giderecek ve fiyatların istikrar kazanmasına yardımcı olacak" değerlendirmesini yaptılar.

Piyasalar, Ever Given'in yeniden dalgalanmasının tankerlerin su yolunu tekrar kullanmasına izin vereceğini varsaydığından, petrol fiyatları gevşedi. Dünya ticaretinin yüzde 12'sini oluşturan nakliye rotasından geçmeyi bekleyen 300'ü aşkın gemi vardı.

Kanal’ın yeniden geçişlere açılacağı işaretiyle birlikte petrol fiyatları yüzde 1’in üzerinde geriledi. Brent Petrol yüzde 1,58 düşüşle varil başına 63,55 dolara, ABD hafif petrolü (WTI) ise yüzde 1,75 düşüşle 59,9 dolara geriledi.